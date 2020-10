Patricia Paay is ‘teleurgesteld’: verspreider plasseksfilmpje hoeft toch niet de cel in

VIDEOMichel Vellema, de man die als dé centrale verspreider van het beruchte plasseksfilmpje van Patricia Paay wordt gezien, krijgt daarvoor een maand voorwaardelijk cel. De andere verdachte, Ernst van der S. (47), krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag besloten. Patricia Paay is teleurgesteld over het vonnis van Vellema.

De rechtbank oordeelt dat beide verdachten Patricia Paay en de man op het filmpje - Paays toenmalige vriend - hebben beledigd. Door het plaatsen van het expliciete seksfilmpje is Patricia Paay ‘opzettelijk in een ongunstig daglicht gesteld, waardoor zij in haar eer en goede naam is aangetast’, zegt de rechtbank.

De rechtbank weegt daarbij mee dat de zangeres een tv-diva een bekende Nederlander is. ‘Daardoor zal ze door veel mensen herkend worden en zal de interesse van het publiek voor het filmpje groter zijn’, aldus de rechtbank in het vonnis. Dat Patricia Paay zelf open is over seks en wel eens naakt heeft geposeerd, argumenten die de verdediging aanvoerde, vindt de rechtbank niet van belang.

Tegen Michel Vellema was enkele weken terug een ónvoorwaardelijke celstraf geëist, maar de rechter maakte er een voorwaardelijke celstraf van omdat de afwikkeling van de rechtszaak zo lang op zich heeft laten wachten.

Volledig scherm Patricia Paay vindt dat de mannen die het plasseksfilmpje hebben verspreid, een hogere straf hadden verdiend. © ANP

‘Licht teleurgesteld’

De zangeres laat in een verklaring weten ‘licht teleurgesteld’ te zijn. ,,Ik vind het eigenlijk allemaal een beetje schaamteloos. Zij zouden toch moeten weten dat een BN’er van dit soort dingen veel meer last heeft dan bijvoorbeeld iemand die niet in de belangstelling staat”, aldus Patricia. ,,Het gaat hier om volwassen mannen die willens en wetens dit gedaan hebben en totaal niet nagedacht hebben over wat dit kan aanrichten in iemands persoonlijke leven en carrière.”

Wel benadrukt ze wederom dat ze blij is dat er een uitspraak is geweest en dat het OM de zaak zo serieus heeft genomen. ,,Laat hiermee een voorbeeld gesteld worden voor de toekomst. Dat dit nooit meer geaccepteerd mag worden. Voor mensen die dit ook ooit mee moeten maken adviseer ik dringend, ga naar de politie en doe aangifte. Niemand heeft het recht je privéleven op deze wijze te schaden.”

GeenStijl

Het plasseksfilmpje van Patricia Paay, waarin zij zich laat onderplassen door haar toenmalige vriend (het filmpje is nu 9 jaar oud), zorgde begin 2017 voor veel ophef. Het privéfilmpje kwam in de openbaarheid, nooit is écht duidelijk geworden door wie. Twitteraar Michel Vellema (42) en Ernst van der S. kregen het via WhatsApp en plaatsten het op Twitter en op een vk.com-profielpagina van Eendevanger. Website GeenStijl linkte naar het twitteraccount ‘Eendevanger’ van Michel Vellema. Paay sleepte GeenStijl en Eendevanger in een civiele zaak voor de rechter en kreeg een schadevergoeding van 30.000 euro.

Volledig scherm Michel Vellema ook bekend op twitter onder Eendevanger komt aan bij de rechtbank van Haarlem. © Brunopress/Patrick van Emst

Toch ging justitie daarna nog over tot strafvervolging. GeenStijl ging akkoord met een strafvoorstel (een boete van 3000 euro) maar Vellema en Van der S. deden dat niet. Daarom moesten beiden alsnog voor de rechter verschijnen.

Weinig spijt

Vellema toont over het algemeen weinig spijt van de actie. Hij vindt dat Paay er zelf voor heeft gezorgd dat het filmpje in omloop is gekomen en zegt dat hij met het verliezen van zijn baan en vriendin én de eerdere veroordeling tot een schadevergoeding al genoeg is gestraft. Ernst van der S. toonde wel veel spijt. Hij is juist bang zijn baan te verliezen door een veroordeling (Van der S. heeft al een strafblad uit een ver verleden) en zei Paay desnoods financieel te willen ondersteunen ‘voor de rest van haar leven'.

Patricia Paay vreesde destijds voor haar carrière als tv-diva, toen het filmpje in de openbaarheid verscheen. Dat viel mee. Zo was en is zij weer te zien in diverse programma's waar BN’ers de show stelen, onder meer Het Perfecte Plaatje waarin BN’ers foto's maken. Paay stak daarin nog de draak met de zaak rond het plasseksfilmpje door te poseren met een gouden douchekop, bij wijze van golden shower. De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak dat zij daarmee karakter toonde. ,,Ze laat zich niet kisten.”

