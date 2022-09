Patiëntenfederatie, ziekenhuizen en umc's stemmen in met zorgakkoord: ‘Als we niets doen loopt de zorg vast’

met video Te schattig: eindelijk weer donzige dotjes bij de Rotterdam­se flamingo's

Eigenlijk moet er bij de flamingo's in Diergaarde Blijdorp een waarschuwingsbordje: ‘Pas op, kans op overdosis schattigheid!’. Want ach, luid piepende, grijze, donzige dotjes op hoge stelten, hoe zoet is dat? En bijzonder, want na maar liefst 17 jaar ‘kuikenloos’ te zijn geweest, zijn er eindelijk weer kleintjes bij de flamingo’s.

9 september