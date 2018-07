Pasgetrouwd stel krijgt gestolen ring terug dankzij 'voetbaltruc'

Twee weken na je huwelijk je trouwring al kwijt zijn en niet eens weten waar en hoe. Het overkwam Benny Dek-Hölzken (34) uit Amsterdam dit weekend. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de ring ergens van zijn vingers was gegleden maar het kleinood bleek te zijn buitgemaakt door een gewiekste zakkenroller.

Agenten in burger van de politie Amsterdam Centrum-Burgwallen arresteerden de zakkenroller zaterdagnacht toen ze hem op heterdaad betrapten. Hij stal iemands horloge met behulp van een zogenoemde voetbaltruc. Een of meerdere personen gaan daarbij dicht op je staan en plaatsen hun been op een speelse manier tussen het jouwe alsof je aan het voetballen bent. Terwijl je aan de kant wordt geduwd, bestelen ze je.

In de zakken van de dief vonden de agenten goederen waarvan ze vermoedden dat die van diefstal afkomstig waren. Daaronder een zilverkleurige trouwring met inscriptie Johan 7-7-'18. De politie plaatste gistermorgen omstreeks elf uur op Facebook een foto met oproep: 'Ben of ken jij deze Johan? Neem dan contact op!

De ontknoping liet niet lang op zich wachten. Amper vier uur later was het raadsel opgelost. ,,We waren bezig ons oppaskindje uit bed te halen en ik had Johan net verteld dat ik mijn trouwring kwijt was. Zijn naam staat in de mijne, mijn naam in de zijne. Opeens zei hij stomverbaasd dat hij was getagd in een bericht dat mijn trouwring was gevonden. We wisten niet hoe we het hadden", zegt Benny terugblikkend.

Sigaret

Zijn echtgenoot liet de politie meteen weten dat de trouwring van zijn man was. Die laatste deed vanmorgen aangifte van de diefstal. Die vond waarschijnlijk vrijdagavond plaats, zegt Benny: ,,Johan en ik waren gaan stappen. Terwijl we naar huis liepen, vroeg iemand mij in de buurt van het Centraal Station om een sigaret en gaf me een hand. Overdag zit de ring strak maar 's avonds losser. Als het afkoelt dan worden mijn vingers dunner. Zaterdagmorgen zag ik dat de ring niet op de gebruikelijke plek lag. Ik doe hem altijd af voordat ik naar bed ga."

Waarom de zakkenroller het gemunt had op de trouwring? ,,Hij zal waarschijnlijk gedacht hebben dat hij een goede vangst had gedaan maar het was geen dure ring. Hij kostte slechts 40 euro. Mede daardoor vatte Johan het verlies van mijn ring luchtig op. Hij is een goeie vent. Ik verlies wel vaker dingen zoals sleutels. Die komen altijd weer terecht", zegt Benny gniffelend.

Emotionele waarde

De trouwring mag dan weinig hebben gekost maar hij heeft wel emotionele waarde, vervolgt de pasgetrouwde dertiger. ,,Onze trouwringen zijn onze verlovingsringen. Johan en ik leerden elkaar 5,5 jaar geleden kennen in een kroeg in de Reguliersdwarsstraat (dé homo-uitgaansstraat in Amsterdam). Voor mij was het liefde op het eerste gezicht. 'Wil je met me trouwen', zei ik als openingszin in de hoop dat ik hem daarmee kon versieren."