Pasgeboren pandaatje voor het eerst naar buiten in Artis

Het jong, een vrouwtje, is een zogeheten ‘kleine panda, rode panda of katbeer’ en heet officieel Ailurus fulgens, wat ‘vuurkleurige kat’ betekent. Een kat is het echter niet, en ook de vuurrode kleur heeft het negen weken oude jong nog niet. Ze is nu vooral rossig. Later zal haar vacht net zo’n kenmerkende rode kleur krijgen als die van haar ouders. Er leven nu drie kleine panda’s in Artis; vader, moeder en het jong.