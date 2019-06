Pas op, muggen maken vandaag overuren

De grootste plaaggeest in de slaapkamer - de mug- maakt overuren vandaag. De beestjes zijn op veel plaatsen in het land zeer actief en scoren zelfs een 8 of 9 op de muggenradar. De hoge temperatuur van gisteren, overvloedige neerslag en het kleine zuchtje wind dat er momenteel staat vormen de ideale omstandigheden om er lekker op los te zoemen.

En we staan nog maar aan het begin van het muggenseizoen. Het is niet bekend hoeveel muggen er precies zijn, wel dat ze een stuk actiever zijn. De muggenpopulatie is nog volop in ontwikkeling en groeit sneller bij hogere temperaturen. Op muggenradar, vergelijkbaar met de bekendere buienradar, is te zien hoeveel overlast mensen hebben van de beestjes.

Maar het is niet alleen het weer dat ons parten speelt. Bioloog Arnold van Vliet geeft aan dat de muggenoverlast die we momenteel ervaren voor een groot deel door de mens zelf wordt veroorzaakt. De irritante zoemertjes zijn namelijk vooral te vinden bij broedplaatsen rondom het huis. ,,Regentonnen, emmers, gieters en plantenbakken met een laagje water, allemaal plekken waar de muggenvrouwtjes graag hun eitjes leggen. En juist hier zijn, in tegenstelling tot in de natuur, geen natuurlijke vijanden van de mug.”



Om overlast te voorkomen raadt de bioloog dan ook aan om minimaal elke twee weken de regenton, emmers en gieters in de tuin te legen. Liefst vaker.

Honderden muggenlarven

Als de broedplaatsen vier weken onaangeroerd blijven, is er grote kans op een muggenplaag. ,,Per liter water kunnen er wel honderden muggenlarven uit de eitjes komen.” Dat voorkomen is dus belangrijk. Maar er zijn nog meer aanvullende maatregelen die je kunt treffen. ,,Horren en klamboe’s zijn natuurlijk een effectieve manier om niet gestoken te worden. Ook DEET werkt, maar om je hele lichaam elke avond vol te smeren, zou ik zelf niet aanraden.”

Maar waarom wordt de een dan vaker gestoken dan de ander? Volgens Van Vliet heeft dit te maken met de lichaamswarmte, maar ook met de bacteriesamenstelling van de huid. Deze geeft een bepaalde geur af die muggen in meer of meerdere mate aantrekken. Het lijkt erop dat degenen met een voor muggen lekkere geur gewoon pech hebben.