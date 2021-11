Pas op met de herfstbladeren! Ton vreest voor de egel: ‘Ze kunnen massaal slachtoffer worden’

Rond het huis van Ton Blokvoort is het volop herfst. Bladeren liggen overal op de grond in zijn tuin en de meeste boomtoppen aan de Olsterweg in Diepenveen zijn al leeg. Tijd om de bladblazer te pakken of alles bij elkaar te harken en op een grote hoop gooien. Voor het huis of in een bladkorf in de buurt. Niets aan de hand zou je zeggen. Blokvoort denkt daar totaal anders over.