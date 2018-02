Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning kwestie van tijd

De regeringspartijen willen voorlopig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat niet voor de voeten lopen. Die slaagde er vorige week in na lang soebatten een schadeprotocol overeen te komen met bestuurders en vertegenwoordigers uit Groningen, waarbij gaswinningsbedrijf NAM geen rol meer speelt in de afhandeling van de schade. Gedupeerden die na 31 maart 2017 schade melden kunnen vanaf 19 maart terecht bij een tijdelijke commissie bestaande uit experts die hun zaak ter hand neemt. Zodra de schade vast is komen te staan, moet de NAM die vergoeden. De NAM heeft nu ook schriftelijk bevestigd dat te zullen doen, meldde Wiebes vanmiddag aan de Kamer.



Hoewel de Kamer blij is met het protocol, is er ongenoegen over de schadegevallen die voor de datum van 31 maart 2017 zijn gemeld. Deze gedupeerden hebben nog steeds wel direct te maken met de NAM. Volgens Wiebes kan dat niet anders: de commissie kan deze gevallen er domweg niet bij hebben. ,,Ik heb niet alles in de aanbieding. Het is een begin. We zijn keihard aan het werk”, aldus de minister.