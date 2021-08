Parket wil zaak Engel en Van Ranst naar andere rechtbank, aanhangers gooien met stoelen in café

videoHet Belgische parket heeft gevraagd de zaak van Willem Engel tegen Marc Van Ranst niet inhoudelijk te behandelen. De Viruswaarheid-voorman staat in een Mechelse rechtszaal tegenover Van Ranst, met wie hij al menig Twitterruzie uitvocht. Volgens het parket is het aan een andere rechtbank (hof van assisen) om zich over de kwestie te buigen. Zo'n dertig sympathisanten van Engel zetten in een café in de buurt van de rechtbank de boel op stelten door zich niet aan de coranaregels te houden en met stoelen en asbakken te gooien.

Willem Engel zet zijn strijd met de Belgische viroloog Marc Van Ranst vandaag voort voor de rechter. Het woord was als eerste aan de advocaat van Willem Engel, die 35 minuten de tijd nam. De kern van zijn betoog: er is sprake van laster. Want Van Ranst beticht Engel van leugens, maar alles wat zijn cliënt zegt klopt volgens de advocaat. Daarvoor voerde hij onderzoeken aan waaruit zou blijken dat coronamaatregelen geen enkel effect hebben, vaccins niet deugen en ziektecijfers overdreven worden. Zelfs de omstreden tweet waarin Engel de overstromingen in Limburg afdeed als hoax, klopte volgens de advocaat: ,,Ik heb een krantenartikel gevonden waaruit blijkt dat sluizen niet open zijn gezet.’’



Van Ranst luisterde het betoog staande aan, regelmatig zijn hoofd hevig schuddend, bladerend in een vuistdikke map voor zijn neus en zijn handen in een gebaar van onmacht in de lucht heffend. Ook hij kreeg 35 minuten de tijd. Erg weinig, verzuchtte Van Ranst, gezien de waslijst van aantijgingen. ,,Dit is mijn enige kans om mijn onschuld te bewijzen.’’

Intimidatie

De Vlaamse viroloog begon door kort het klimaat te schetsen waarin hij al meer dan een jaar leeft. Hij leest een aantal van de 150 doodsbedreigingen voor die hij in een mapje heeft gestopt. Dat hij uitgeroeid moet worden, hopelijk sterft aan kanker. Die bedreigingen komen uit de hoek van extreemrechts en Viruswaarheid, aldus Van Ranst. ,,De organisatie van Willem Engel speelt een belangrijke rol in het scheppen van een klimaat van intimidatie en bedreiging.’’

Deze rechtszaak is volgens Van Ranst een nieuwe poging van Engel om hem ‘te intimideren en te pesten’. ,,Dit past in zijn maandenlange campagne waarin hij mij neerzet als bron van al het kwaad, als klassieke zondebok.” Hij neemt het Engel zeer kwalijk dat hij zijn adresgegevens op internet heeft gezet toen hij ondergedoken zat voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings. ,,De echte schade die ik heb is onbetaalbaar’', aldus een geëmotioneerde Van Ranst.

Volledig scherm Marc Van Ranst. © BELGA De rechtbank ging niet inhoudelijk in op de zaak, omdat het een zogeheten drukpersmisdrijf betreft. Dit betekent dat iemand de drukpers zou misbruiken om een strafbare mening te verkondigen. Volgens de rechtbank is het daarom aan het hof van assisen om zich hierover te buigen. Het vonnis staat gepland op 9 september.

Laster

Engel beschuldigt Van Ranst van laster en ‘eerroof’ (smaad), omdat die hem extreemrechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. De zeer zichtbare en uitgesproken Van Ranst, uitgegroeid tot een van de gezichten van de Belgische strijd tegen de coronapandemie, spreekt dat tegen. Bovendien kan Engel er zelf ook wat van, voert hij aan. Engel zou Van Ranst op zijn beurt hebben uitgemaakt voor communist, extremist en schorriemorrie.

De Nederlandse dansleraar en activist en de Belgische hoogleraar namen het op Twitter al vaak tegen elkaar op. Het liep onder meer hoog op toen Engel Van Ranst, die ondergedoken zat omdat een Belgische militair het op hem gemunt zou hebben, aanwreef dat hij dat deels aan zichzelf te wijten had.

Volledig scherm Willem Engel arriveert bij de rechtbank. © Annemieke van Dongen

Mafkees

Van Ranst noemde Engel daarop ‘een mafkees’ van ‘de wappiekermis’ en zei pas naar hem te luisteren als er ‘een salsapandemie’ zou uitbreken. Die tweets werden na een inzamelingsactie van medestanders van Van Ranst afgedrukt op duizenden bushokjes.

De twee troffen elkaar om 12.00 uur voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. Engel wordt bijgestaan door zijn Belgische geestverwant en advocaat Michael Verstraeten. Van Ranst voert zijn eigen verdediging.

Volledig scherm Engel arriveert bij de rechtbank. © Annemieke van Dongen

Voorbeeld

De zitting kon rekenen op aardig wat aandacht van buitenaf. Ezra Armakye van Vecht voor Vrijheid had zich met zo’n dertig demonstranten verzameld voor de rechtbank, om Willem Engel te steunen. ,,Hij is voor ons een voorbeeld. In België is er nog niemand door het vuur gegaan om Marc van Ranst voor het gerecht te confronteren met zijn daden en wandaden", zei hij voorafgaand aan de zitting.

De demonstranten mochten het gerechtsgebouw niet in en ging vervolgens naar een café in de buurt. Ze weigerden zich aan de coronamaatregelen voor de horeca te houden. Zo wilden ze met meer dan acht aan een tafel zitten. Toen de uitbater van de zaak hen dit verbood, begonnen ze te dreigen en met stoelen en asbakken te gooien. De politie werd erbij gehaald om de boel tot bedaren te brengen.

Van Ranst arriveerde eerder onder politiebegeleiding via de achterdeur. In Telegramgroepen is gedreigd dat hij met tomaten zou worden bekogeld.

Volledig scherm Ezra Armakye. © Annemieke van Dongen

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: