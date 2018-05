Parkeren in Amsterdam? Dat kost dan 7,50 euro per uur

Hoeveel kost parkeren in jouw stad?

Parkeren kost in Amsterdam straks 7,50 euro per uur. Dit is dan voor het eerst in Nederland dat dit bedrag boven de vijf euro per uur komt. Weet jij wat je maximaal in de grootste steden van Nederland op straat mag betalen?

Utrecht: 5 euro per uur

Rotterdam: 4 euro per uur

Nijmegen: 4 euro per uur

Eindhoven: 4 euro per uur

Den Haag: 3,50 euro per uur

Groningen: 3,25 per uur

Breda: 3 euro per uur

Almere: 2,79 euro per uur

Tilburg: 2,20 euro per uur