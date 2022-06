Parkeerchaos grote domper bij afscheidsconcert Elton John: ‘GelreDome moet zich kapot schamen’

Bezoekers van het concert van Elton John donderdagavond in het Arnhemse GelreDome uiten massaal kritiek op de chaos die is ontstaan bij het parkeren. ,,We hebben twee uur rondjes gereden door Arnhem. Parkeerplaats na parkeerplaats was vol. GelreDome moet zich kapot schamen’’, zegt Alex Vriends.

Hij kwam vanuit Brabant om 17.50 uur uur aan bij de parkeerplaats bij GelreDome. Deze was net vol. ,,En dan rijd je naar de volgende parkeerplaats, de matrixborden volgend. Uiteindelijk kwamen we uit bij Burgers’ Zoo waar 4 kilometer file voor de parkeerplaats stond. Veel mensen waren inmiddels zo boos dat de jonge verkeersregelaars moesten vrezen voor hun leven.’’

Veel te weinig bussen

Harm Weistra werd ook naar het parkeerterrein bij de dierentuin verwezen. Volgens hem waren er veel te weinig bussen. ,,Eenmaal met veel te veel mensen in de bus reed de chauffeur ook nog verkeerd, waardoor we pas om 21.00 uur bij GelreDome waren en de eerste negen nummers hebben gemist.’’

Marcel Kossen heeft bij Burgers’ Zoo zelfs twee keer in de rij moeten staan om met een pendelbus mee te gaan. ,,Ons werd verteld de parkeerkaart achter de voorruit van de auto te leggen. Toen we bij de touringcar stonden, bleken wij die nodig te hebben om de bus in te mogen. Konden we weer teruglopen naar de auto die helemaal achteraan op het terrein stond.’’

Volgens Kossen die veel te laat bij het concert aankwam, maakte Elton John veel goed. ,,Het concert was geweldig, maar de chaos rond het parkeren drukt wel een hele negatieve stempel op de avond. Met de auto naar het concert in GelreDome was echt een ramp.’’

Vriends bevestigt dat. ,,Ik zou mij kapot schamen als ik GelreDome was. Het parkeren had veel beter geregeld kunnen worden. Nu kon je maar voor één parkeerticket kiezen waarmee je bij alle parkeerterrein terechtkon. Waarom hebben ze niet gekozen voor een ticket per parkeerterrein? Je weet toch precies hoeveel auto's je waar kwijt kan. Als je het parkeren splitst, rijdt iedereen direct naar het juiste parkeerterrein. Dat had veel file, tijd, ergernis en chaos gescheeld. Nu was het parkeren echt een grote domper op de avond.’’

Pure uitbuiting

Paul Stravers kijkt ook Arnhem daar op aan. ,,Ik kom nooit meer in die stad. Al had dit niets met de werkzaamheden van de John Frostbrug te maken. Ik ben 200 euro armer en heb maar drie kwartier bij het concert gezeten. Ik heb 20 euro voor het parkeren betaald. Ik noem dat pure uitbuiting. Automobilisten werden alle kanten op gewezen en wisten niet meer waar ze heen moesten. En dan kom je in een file terecht.’’

Weistra geeft aan dat GelreDome veel te weinig bussen had geregeld. ,,Het was bijzonder jammer want je bent tijdig in de stad, koopt online een parkeerticket en dan zo’n slechte service.’’ Wat hem betreft moet dat bij volgende concerten echt beter. Hij heeft dan ook een e-mail gestuurd naar GelreDome.

De directeur van GelreDome was vrijdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

