Parachutist overleden na sprong bij Vliegveld Teuge op eerste dag van springseizoen

Een 49-jarige parachutist uit Utrecht is overleden nadat hij is neergestort bij Teuge. Het ongeluk gebeurde zondag rond 15.45 uur.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Zandenallee in de plaats in de provincie Gelderland. De weg ligt in de buurt van de luchthaven in die plaats, International Airport Teuge. De hulpdiensten en luchtvaartspecialisten van de politie zijn massaal aanwezig op de plek van het ongeval.

Het lijkt erop dat de parachutist op compleet de verkeerde plek terecht is gekomen. De normale landingsplek is enkele honderden meters verderop. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. ,,Dat gebeurt zorgvuldig en kost tijd", aldus een woordvoerder van de politie.

Wekelijks tientallen parachutisten

Omwonende Hein liep met zijn hond Bente richting de kruising toen hij een enorme knal hoorde. ,,Van de takken die afbraken en de helm die knapte. Ik keek naar Bente en de vallende takken. Als je dan verder loopt, zie je een mens liggen. Dan weet je wel genoeg. Ik heb direct 112 gebeld, wilde niet veel dichterbij komen.’’

Hein vertelt zijn verhaal vanuit de woning aan De Zanden, waar hij al 75 jaar uitkijkt op Vliegveld Teuge. Daar is het Nationaal Paracentrum gevestigd. Wekelijks maken er tientallen parachutisten een sprong boven Teuge. ,,We zien ze niet eens meer springen, het is zo gewoon geworden, we kijken er niet meer naar. Ik wist nu ook direct dat het foute boel was, omdat ik geen parachute zag liggen. Het had geen twee seconden eerder moeten gebeuren, dan had ik eronder gelopen.’’

Geen reguliere springer

Het springseizoen is gisteren begonnen. ,,En nog wel met een safety day’’, laat Simon Woerlee, woordvoerder van het Nationaal Paracentrum Teuge weten. ,,De dag zat vol seminars over veiligheid bij het parachutespringen en vliegen. Vandaag was de eerste dag dat het zonnetje weer scheen. Veel parachutisten maakten daar gebruik van.’’

Zo ook de man uit Utrecht. Hij was bekend bij het paracentrum. Ook al was hij volgens Woerlee geen reguliere springer. ,,We weten nog niet hoe het precies gebeurd is. De parachutist sprong met een ander. Die is goed geland’’, vertelt Woerlee. ,,Het vliegveld is vrij nat. De springers moesten vandaag aan de achterkant van het vliegveld landen. Daar werden ze opgehaald door onze buschauffeur.’’

Volledig scherm Hulpdiensten zijn ter plaatse voor een ongeval met een parachutist bij Teuge. © Persbureau Heitink Het is de buschauffeur die na terugkeer bij het centrum het verschrikkelijk nieuws weet te vertellen. De verslagenheid in het paracentrum is volgens Woerlee groot. ,,Dat dit op de eerste dag moet gebeuren. Heel naar. Maar voor de nabestaanden van deze man is het nog veel erger. We hopen morgen van de politie meer informatie te horen.’’

