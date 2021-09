Papieren ‘Dr. Bones’ niet gecheckt: ‘We kunnen niet uitsluiten dat hij heeft gewerkt met menselijke resten’

Dat blijkt uit de podcast ‘Dr. Bones’ van het radioprogramma Argos van VPRO/Human die vanaf vandaag online te beluisteren is. De makers, Hansje van de Beek en Michelle Salomons, hebben grondig onderzoek gedaan naar de handel en wandel van de pathologische leugenaar Peter B.



Uit documenten van de Politieacademie, die de podcastmakers hebben ingezien, blijkt dat Peter B. geen screening heeft ondergaan voordat hij met zijn gastlessen begon. Waarom dit niet is gebeurd, is onduidelijk. Een onderzoek naar de achtergronden van nieuwe medewerkers is wel gebruikelijk bij de Politieacademie.



Wel werd de Bennekommer naar zijn diploma gevraagd, maar die gaf hij maar niet. B. heeft in een half jaar tijd enkele gastlessen gegeven. De Politieacademie stopte daarmee na een waarschuwing van de GGD Gelderland-Midden. Daar was de Bennekommer in maart 2015 tegen de lamp gelopen als nep-arts, na een sollicitatie.