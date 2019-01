Papa Chris apetrots op Naomi (9), die moeder hielp bij zware epilepsieaanval op straat

Naomi (9) hielp vrijdagmiddag haar moeder Mariska tijdens een zware epilepsieaanval in het centrum van Winterswijk. Dezelfde avond ging ze alweer naar een kinderfeestje en zaterdagmiddag volgde ze rijles op de manege. Alsof er niets gebeurd is. ,,We laten ons leven niet leiden door epilepsie", stelt een trotse vader Chris van Nuenen.

Naomi was vrijdagmiddag met haar moeder aan het shoppen in het centrum van Winterswijk, toen ze in de gaten kreeg dat haar moeder een insult ging krijgen in verband met haar suikerziekte. Naomi belde direct 112 en liep slaapkamerspecialist Klaas Vaak binnen met de vraag om hulp. Samen met het personeel werd moeder naar binnen geholpen. Het was een heftige insult.

Vader Chris: ,,Dankzij Naomi wist het winkelpersoneel precies hoe ze moesten handelen. Ze hebben haar naar binnen gehaald en op de grond gelegd, op haar zij en scherpe spullen uit de buurt gehouden. Ze maakt tijdens zo'n aanval heftige bewegingen. Daarna is Mariska twee uur buiten westen geweest. Het is voor het winkelpersoneel natuurlijk ook erg heftig om mee te maken, zeker als je het niet gewend bent. Daarom zijn we zaterdagochtend ook even met een bloemetje langs geweest om ze te bedanken voor hun hulp.”

Quote Ga je je leven leiden met epilepsie of gaat epilepsie je leven leiden. We kiezen voor het eerste. Chris van Nuenen, Vader

De moeder van Naomi heeft vaker last van epilepsieaanvallen. Meestal zijn het kleine aanvallen, maar vrijdag was het anders. ,,Mariska heeft zo'n drie of vier keer per jaar een zwaar insult. De vraag is: ga je je leven leiden met epilepsie of gaat epilepsie je leven leiden. We kiezen voor het eerste. Anders moet je alles opzeggen. Je baan, je hobby's, zelfs je sociaal leven. Dat wil Mariska niet, en dat willen wij ook niet. Dat betekent niet dat het makkelijk is voor Naomi. Het is natuurlijk best heftig om je moeder zo te zien. Maar ik ben blij en trots dat ze gewoon verder gaat met haar leven. En dus vanmiddag inderdaad naar de paarden is.”

Rustig blijven

Naomi is inmiddels wel wijs geworden hoe ze moet omgaan met een insult van haar moeder. ,,Daarom kon ze ook zo rustig blijven, maar het heeft natuurlijk wel impact. Ook op haar. Als het ons hier thuis gebeurt en Naomi vindt het te heftig worden, kan ze naar de buren toe. Dat is geen enkel probleem. We hebben Naomi uitgebreid geïnstrueerd hoe te handelen. Dat heeft ook dit keer heel goed gewerkt.”

Inmiddels gaat het weer goed met haar moeder. Ze is thuis en heeft nog wat last van hoofdpijn en duizeligheid.