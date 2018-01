Pantermoeder eet tweede jong op in Burgers' Zoo

Oorzaak van het overlijden van het eerste jong was volgens de dierentuin dat de moeder zich met name op het andere kind richtte. Dat is nu opgegeten.



Voor Burgers' Zoo komt het gedrag van de moeder als een verrassing. Het tweede jong leek goed te drinken en de moeder leek het jong te accepteren, aldus het park. Op de tiende dag na de geboorte was er ineens alleen geen jong meer te zien in het kraamverblijf via een livestream.



Nadat enkele dierverzorgers een kijkje namen in het kraamhok, bleek het tweede jong te zijn opgegeten. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is voor Burgers' Zoo onduidelijk. ,,De plotselinge ommekeer in het gedrag is moeilijk te reproduceren.''