Paniekreactie aan de pomp: ‘Prijs niet meer onder de 2 euro’

De laatste dagen bleven de geadviseerde literprijzen voor Euro95 (E10) en diesel aan de pomp maar stijgen. Voor een liter Euro95 wordt nu een recordprijs gevraagd van 2,347 euro en voor een litertje diesel betaalt de automobilist 2,056 euro. Marktdeskundige Paul van Selms (UnitedConsumers) verwacht dat de benzineprijs misschien nog wel stijgt naar 2,40 euro - maar ook nog wel weer wat zal dalen - en dat we dit jaar niet meer onder de 2 euro uitkomen. ,,Vanaf nu zijn prijzen boven de 2 euro gemeengoed", aldus Van Selms. Volgens hem zeggen de huidige prijzen niet zoveel over de toekomst, maar meer over het verleden.

Paniek aan de pomp

,,Wat er de laatste twee dagen met de prijs is gebeurd, verbaast mij erg. De crisis in Oekraïne zat er al langer aan te komen, dus steeg de olieprijs. Na de inval bleef die stijgen. Maar dat nu een week later de olieprijs nog steeds enorm omhooggaat en de prijzen aan de pomp ook, dat lijkt een paniekreactie. Er komen op dit moment meerdere dingen samen, waaronder de hoge inflatie die ook blijft stijgen omdat de Europese Centrale Bank meer geld in de economie pompt. De oorlog in Oekraïne laat misschien zien dat onderhuids alles helemaal niet zo stabiel was en dat het nu in één keer ontploft,” aldus Van Selms.