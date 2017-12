Paniek! Sinterklaascadeaus van Intertoys komen maar niet

Geen cadeaus En daarom zit Martijn Idema vanavond, als hij Sinterklaas viert, zonder cadeaus. ,,Ik heb afgelopen zondag de cadeaus besteld en de bezorging zou gisteren plaatsen vinden.'' Maar Intertoys gooit roet in het eten. ,,Ik krijg nu een mail dat het nu pas is aangeboden aan PostNL. En stuur je een mail, krijg je als antwoord dat ze binnen 4 dagen reageren. Wat een waardeloze flutwinkel.'' Ook Mirjam Oosterbaan zit met het zweet in de handen. ,,Mijn jongste is 6, die gelooft er nog heilig in. We vieren dit weekend Sinterklaas en dan móeten we cadeaus hebben.'' Maar telefoontjes en mails naar Intertoys mochten niet baten. ,,Ik begin het nu toch wel spannend te vinden.'' Het vervelende is dat Intertoys helemaal geen antwoord geeft, vindt Oosterbaan. ,,Als ze nou op hun Facebookpagina of website zetten: Sorry, we doen er alles aan... Of mails beantwoorden... maar niks van dat alles.''

Boetekleed

Intertoys trekt desgevraagd toch het boetekleed aan. Het klopt dat er een achterstand in het verzenden van de bestellingen is. ,,Heel, heel vervelend'', aldus woordvoerder Sandra Maas van Blokker Holding, waar de speelgoedwinkel onder valt. ,,Het is absoluut niet de bedoeling dat er kinderen zonder cadeaus zitten. We realiseren ons echt dat het heel belangrijk is dat we op tijd leveren.''



Wat er is gebeurd? ,,We hebben het in november erg druk gehad met Black Friday en Cybermonday. Dat was een groot succes, en nu met Sinterklaas zien we een echte piek in de online-aankopen. Daardoor liepen we op andere zaken leveringsachterstanden op.''