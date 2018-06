Pand redactie Panorama beschoten met raketwerper

Deze week opent het blad met een verhaal over 'wie de baas is in de Mocro-maffia: Amsterdam of Utrecht?'



Zeer harde knal

Of de aanslag tegen het tijdschrift is gericht, is niet vastgesteld. In het pand hebben meer bedrijven hun kantoor. Het pand aan de Teleportboulevard werd donderdagavond rond 23.15 uur beschoten met een raketwerper.



Door de explosie, die door omstanders als 'een zeer harde knal' werd omschreven, raakte het gebouw flink beschadigd. Ruiten sneuvelden en op foto's is te zien dat in het gebouw scherven insloegen. Of de raket volledig is geëxplodeerd is niet duidelijk.



Een arrestatieteam van de politie heeft inmiddels een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de aanslag. Op de plaats delict vond de politie het antitankwapen. Dat is voor sporenonderzoek meegenomen.



In een artikel op de website van Panorama zegt de redactie blij te zijn dat de politie een verdachte heeft aangehouden. "Wij zijn erg benieuwd wat deze verdachte te melden heeft. Het enige wat wij van Panorama, en natuurlijk alle collega's van de andere bladen bij Pijper Media, nu kunnen doen is zo goed als mogelijk doorgaan met ons werk."