Pand in Leiden ontruimd na ontploffing zwaar vuurwerk

Minder fluitende vogels in de lente? ‘Maar één lawaaipape­gaai erbij en je hoort weer genoeg’

Je hoort wel eens dat lenteochtenden vroeger een stuk luider klonken met alle fluitende vogels. Wetenschappers van de University of East Anglia hebben er onderzoek naar gedaan en wat blijkt, dat is ook echt zo. Toch denkt vogelkenner Ruurd Jelle van der Leij daar wel anders over.

4 november