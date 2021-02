Pakketbezorger smijt dozen op straat: ‘Als je niet wil dat ik ermee gooi, moet je niks bestellen’

Een pakketbezorger die doosjes in allerlei soorten en maten vanuit zijn bus op straat gooit. Bianca Toeps uit Rotterdam zag het vol verbazing gebeuren toen zij een rondje buiten liep, op Kop van Zuid. Ze vroeg aan de bezorger in kwestie of hij iets voorzichtiger wilde zijn. Hij leek, gezien zijn reactie, allerminst blij met de opmerking.

De schoenen die zij zelf had besteld, kwamen heel aan. ,,Daar kan niet veel mis mee. Maar ik bestel en verzend ook regelmatig polaroidcamera's. Je moet er niet aan denken dat daar mee wordt gegooid.’’

‘Mijn hemel PostNL’

Toeps filmde de bus waaruit de dozen op de stoep belandden en plaatste het op Twitter. Daarbij schreef ze: ,,Mijn hemel PostNL, misschien je je personeel iets beter betalen, opleiden en screenen?!’’

Achter de bus stond een wagentje, waarop de bezorger een grote hoeveelheid pakketjes neer zou kunnen leggen om vervolgens bij de juiste adressen te bezorgen. Geen van de dozen kwam echter op die wagen terecht. De pakketten lagen verspreid over de gehele stoep. En daar bleven ze, met de wagen, geruime tijd liggen. Toeps zag dit al eerder gebeuren. ,,Eerst dacht ik dat z’n wagentje per ongeluk was omgevallen. Ik dacht nog: die man heeft een slechte dag. Maar dit is dus zijn dagelijkse werkwijze.’’

Gekscherend twitterde ze: ,,Zal ik die man trollen en een doos knalerwten naar mezelf opsturen?’’ Dit tot grote hilariteit van de lezers van het bericht. Twitteraars reageerden met: ‘En als dat niet werkt, gewoon retour’, schrijft iemand. Anderen: ‘Ik ondersteun de motie’ en ‘Ik ben voor’.

‘Sodeju, die heeft er zin in’

PostNL reageerde via Twitter ook op de berichten van Toeps. ,,Sodeju, die heeft er zin in vandaag... Dit kan natuurlijk niet door de beugel!’. ,,Het is uiteraard niet de bedoeling dat er op deze manier met pakketjes wordt omgegaan’’, laat een woordvoerder van PostNL desgevraagd weten. ,,Mocht dat wel gebeuren, dan is het goed om dit te melden.’’

Die melding wordt doorgespeeld aan het desbetreffende sorteercentrum, vertelt de woordvoerder. ,,De bezorger in kwestie wordt aangesproken op het gedrag. Mocht die persoon in herhaling vallen, dan worden er stappen ondernomen en kan het zo zijn dat we afscheid nemen van de bezorger.’’

