Pafmeisje Mila is de gangmaker bij extreemlinks in Nijmegen

Dertig maanden cel voor tantramas­seur om ontucht met cliënten

13:36 De 54-jarige tantramasseur Nico D. uit Rhenen moet dertig maanden de cel in, waarvan tien voorwaardelijk, omdat hij bij zes vrouwen ongewenste seksuele handelingen heeft gepleegd. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat D. tussen 2013 en 2017 in een ongelijkwaardige relatie misbruik heeft gemaakt van kwetsbare vrouwen.