Paasvuren onder vuur: ‘Strijd wie-heeft-de-grootste was juist zo leuk’

Met video Dode en tientallen gewonden bij ernstig treinonge­luk Voorscho­ten

Bij Voorschoten is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.30 uur een passagierstrein ontspoord. Daarbij is een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven gekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt, onder wie enkelen ernstig. De trein botste op een bouwkraan van BAM, die op het spoor stond. ProRail-topman John Voppen spreekt van een ‘zwarte dag voor het Nederlandse spoor’. Tussen Leiden Centraal en Den Haag rijden dagenlang geen treinen.