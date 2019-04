Paaspop trapt festivalseizoen af met recordaantal bezoekers

In totaal stonden er 263 acts op de zeventien podia, onder wie Oscar and the Wolf, Within Temptation, Jett Rebel, Davina Michelle, Douwe Bob, Scooter en De Staat. Zondagavond is het nog de beurt aan onder anderen Passenger, 25 Years Charly Lownoise & Mental Theo en Ronnie Flex & Deuxperience.

In totaal brachten zo'n elfduizend mensen de nacht door op de bijbehorende festivalcamping. Het festival breidde dit jaar zijn capaciteit uit met drieduizend bezoekers extra per dag.