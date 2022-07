Paar minder warme zomerdagen in aantocht: ‘Onvervalst Hollands zomerweer’

Vooral in het midden en oosten van het land hebben we morgen eerst nog te maken met zomers warme lucht, want bij zonnige momenten stijgt de temperatuur al snel naar 25 tot 29 graden. Tegen de middag is vooral in het midden en oosten van het land de kans op een bui groter, op de warmste plaatsen kan bij een bui een klap onweer te horen zijn. Morgenavond is vooral in de kustprovincies nog een enkele bui mogelijk. Waarschijnlijk blijft het in de zuidelijke provincies zo goed als droog.



Nadat we de wolken en buien hebben gehad, blaast een stevige wind beduidend minder warme lucht over ons land. Langs de kust komt windkracht 6 te staan. ,,Vooral in de avond is te merken dat we in een andere luchtsoort terecht zijn gekomen", stelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. Halverwege de avond is het op veel plaatsen ongeveer 20 graden. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur 15 of 16 graden.