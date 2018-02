Oxfam Novib overspoeld met opzeggingen na seksschandaal: 'Ik schaam mij diep'

De Nederlandse afdeling van Oxfam ontving veel boze en teleurgestelde reacties. ,,De afgelopen dagen zijn veel mensen gestopt als donateur. Dat is een rechtstreeks gevolg van het nieuws over Haïti'', aldus een woordvoerder tegenover NOS.

,,Ik schaam mij diep voor het gedrag van dit groepje mensen en de manier waarop zij onze waarden hebben beschaamd", zegt algemeen directeur Farah Karimi in een verklaring.

Karimi voelt zich naar eigen zeggen zeer verantwoordelijk voor het vertrouwen van de donateurs. In een bericht dat naar donateurs is verstuurd zegt ze: ,,Ik ben mij ervan bewust dat uw vertrouwen in ons werk door dit vreselijke nieuws op de proef wordt gesteld. Wij zullen er alles aan doen om uw vertrouwen waard te zijn en te blijven."

Seksfeesten

De Britse krant The Times meldde eerder deze week dat medewerkers van de humanitaire organisatie tijdens een missie in Haïti in 2010 en 2011 seksfeesten hebben gehad met (minderjarige) prostituees in een door de ngo gehuurd appartement.



De organisatie werd daarnaast vandaag beschuldigd van het inhuren van prostituees voor feestjes in Tsjaad. De incidenten in het Afrikaanse land zouden hebben plaatsgevonden rond 2006. Een anonieme voormalig medewerker sprak tegenover The Guardian van een 'probleem in de hele sector'.

'Enorm geschrokken'