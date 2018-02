De Nederlandse tak van Oxfam wist sinds 2012 dat de medewerkers van de zusterorganisatie in Groot Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti.

Oxfam Novib in Den Haag kreeg het interne onderzoeksrapport naar de seksuele misdragingen van de Britten om goed te kunnen uitzoeken of Nederlandse hulpgelden zouden zijn misbruikt. Dat bleek niet het geval.

De Britten verwijten Oxfam dat ze de zaak in de doofpot heeft willen stoppen. Ook het Nederlandse Oxfam Novib, dat op de hoogte was van de zaak, kwam niet met de details naar buiten. Volgens directeur Farah Karimi mocht zij publiekelijk niets met die informatie doen omdat het een Britse aangelegenheid was. Wel is het interne rapport gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rekenkamer. In het publiekelijk verslag werd melding gemaakt van 'seksuele misdragingen'.

Achteraf gezien hadden de Britten met meer informatie moeten komen, vindt Karimi nu. ,,Zeker nu we zien wat voor schade het ook voor ons kan veroorzaken’',

Onthullingen

Sinds de Britse pers vrijdag met onthullingen kwam over het seksfeest op Haïti waarbij medewerkers na de allesverwoestende orkaan in 2010 lokale prostituees inhuurden, hebben 1700 Nederlandse donateurs aangegeven geen geld meer te willen geven. Een groot verlies, vindt Karimi. ,,Donateurschap is voor mij persoonlijk niet alleen het geld dat mensen willen geven, maar het is ook hun vertrouwen.’’

Volgens Karimi wordt er alles aan gedaan om medewerkers met een hoge morele standaard binnen de organisatie te krijgen. Zo moet iedereen een gedragscode ondertekenen waarin machtsmisbruik is verboden. Het bezoeken van prostituees is eveneens not done. Ook wil Karimi met de hele sector afspreken om gegevens uit te wisselen van medewerkers die in de fout zijn gegaan. Nu is dat niet mogelijk. Ook wil ze voor leidinggevenden een humanitair paspoort invoeren.

