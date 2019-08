Overvolle stranden op negende tropische dag van het jaar

Morgen en dinsdag worden volgens Weerplaza ook tropische dagen in een groot deel van het land verwacht. In het zuidoosten is daardoor morgen al sprake van een regionale hittegolf, nummer drie van dit jaar. Met een landelijke tropische dag op dinsdag, dus 30 graden in De Bilt, is de tweede landelijke hittegolf van dit jaar ook een feit. De kans op de landelijke hittegolf is nu meer dan 75%, aldus het weerbureau. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven die tot en met dinsdagmiddag in het hele land van kracht is.