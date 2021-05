Overvallers schieten na achtervolging met automatische wapens op politie: verdachte doodgeschoten

Video/updateBij een gewelddadige overval op een geldtransport in Amsterdam-Noord is na een wilde achtervolging één dode gevallen door een schotenwisseling en zijn twee verdachten gewond geraakt. Vijf andere verdachten zijn opgepakt. De politieachtervolging eindigde in een weiland in het dorp Broek in Waterland.

De politie kreeg rond 14.00 uur ‘s middags een melding binnen van een schietpartij en een overval aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Er was geprobeerd een geldtransportwagen van Brink’s te overvallen. Op een parkeerterrein, vlak bij supermarkt Dirk van den Broek, is flink geschoten. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

Volgens een ooggetuige ging die geldtransportwagen naar binnen bij Schöne Edelmetaal, een goed beveiligd bedrijf dat in goud handelt. ,,Ik ging mijn huis in en hoorde daarna ‘popopopop’, er werd wel vijftien keer geschoten. En binnen no time hing er een politiehelikopter boven mijn huis.”

AK-47

Een vrouwelijke ooggetuige wiens naam bekend is bij de redactie, had net haar zoon opgehaald van school. ,,Ik zag voor mijn neus een politieauto komen aanrijden. Ze deden kogelvrije vesten aan, maar het leek nog even rustig. Direct daarna hoorden we zo’n tien schoten: bam, bam, bam! Ik zag een kerel staan met een bivakmuts op en met iets dat op een AK-47 leek. Ik ben snel weggereden en zag een zee van zwaailichten eropaf komen.‘’

Volledig scherm © AS Media

Op een video van een getuige bij de lokale zender AT5 is te zien hoe een overvaller met een geweer in de lucht schiet, terwijl de bewakers van het geldtransport op hun buik liggen en een nietsvermoedende bestuurder van een witte Canta wordt weggestuurd. Als de politie arriveert, gaan de overvallers er vandoor in drie auto's.

Over het fietspad

Meerdere politie-eenheden achtervolgden vanuit Amsterdam de verdachten. Over en weer is geschoten tussen de overvallers en de politie. ,,Het ging ook allemaal zo snel”, aldus een getuige tegen AT5. ,,Ze reden met zeker 60, 70 kilometer per uur over het fietspad. Met zware auto’s, daarom viel het zo op. Je hoorde ze al van ver aan komen. Volgens mij Audi’s.”

De verdachten vluchtten naar Broek in Waterland. Op een bewakingsfilmpje is te zien hoe rond 14.15 uur een zwarte Renault Megane de tuin van een bewoner in komt rijden, door het tuinhek heen. Drie mannen stappen uit, een vierde man komt ook voorbij gerend. Ze rennen het aangrenzende weiland in, waar dan al een aantal andere mensen, waarschijnlijk uit de andere auto, aan het rennen zijn.

Tekst gaat verder onder tweets.

Even later, zo blijkt uit andere beelden van bewoners, rennen de mannen door het weiland, terwijl ze hevig worden beschoten door de politie. Intussen staan ook meerdere auto’s in brand in de berm.

De overvallers schoten met automatische wapens op de politie. De politie vuurde daarop terug. Uiteindelijk wordt een van de verdachten dusdanig geraakt, dat hij op de grond in het weiland valt. Hij overlijdt. Of hij door een politiekogel is geraakt, kan de politie niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen politieagenten gewond geraakt.

Verwondingen

Naast het dodelijke slachtoffer zijn zes verdachten aangehouden. Twee van hen zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe de politie een verdachte, zichtbaar gewond, arresteert, en hem met vijf man moet ondersteunen.

Later werd op de rijksweg A16 bij Rotterdam -Kralingen nog een persoon aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de gewapende overval. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel verdachten in totaal bij de overval betrokken waren.

Of er iets buit is gemaakt, kan de politie niet zeggen. Maar volgens een woordvoerder is het ‘niet zomaar even een overval geweest’. ,,Er zijn heel veel verdachten bij betrokken en het feit dat ze met automatische wapens aan de gang zijn gegaan, dat is niet niks.”

Getrokken wapens

,,Het was heel heftig”, zegt een 38-jarige bewoonster van Broek in Waterland. ,,Eerst hoorde ik een politiehelikopter en sirenes, dat horen we hier niet vaak. En toen keek ik achter uit het raam, en zag ik agenten met getrokken wapens door een weiland rennen. Er werd continu geschoten. Ik zag iemand vallen. En vervolgens stond heel de straat vol met politie. Ik moest snel naar binnen, want er werd geschoten, zeiden ze. Ik zit hier nu nog met trillende handen.”

Stijnie Smit runt een computerwinkel in Broek in Waterland met zicht op het weiland waar de verdachten vermoedelijk in zijn gevlucht. ,,Er vlogen allemaal politieagenten het weiland in. We mochten niet naar buiten, de politie heeft iedereen uit de buurt naar binnen gestuurd. Ze hebben alle schuurtjes uitgekamd. Wij hebben de winkel maar op slot gedaan en de poorten dicht.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het een ‘ongekend heftige overval'. ,,De agenten hebben bijzonder angstige momenten gekend. Ik leef ook mee met de chauffeurs van het geldtransport. Het vuurwapengeweld moet een grote impact hebben gehad op omwonenden en bedrijven in Noord en in onze buurgemeente Broek in Waterland.‘’

Volledig scherm Agenten op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord na de schietpartij op een parkeerterrein. © ANP