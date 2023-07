Overvaller slaat gehandicapte zeventiger met ijzeren pijp: ‘Als je zo iemand berooft ben je een lafaard’

Nergens wordt zo vaak doorgere­den na ongeval als hier: soms met excuus­brief­je zónder contactge­ge­vens

Doorrijden na een ongeluk of niks van je laten horen nadat je schade hebt toegebracht aan de auto van een ander. In heel Nederland gebeurt het elke dag zeker 200 keer, maar nergens gebeurt het zo vaak als in Woerden. Hoe kan dit, en hoe zit het in jouw woonplaats? ,,Vooral in de stad verandert de mentaliteit.”