Overval op Zaans Museum: 'Daders renden met een Monet naar buiten'

CORONAVIRUS LIVE | Kamer debatteert woensdag over corona, lichte stijging ziekenhuis­op­na­mes

14:22 De Tweede Kamer debatteert aankomende woensdag over de huidige stand van zaken rondom corona. Het kabinet hoopt dat vanaf 20 september de meeste coronaregels vervallen, zoals het thuiswerkadvies, de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het houden van 1,5 meter afstand. Nog niet alles kan na 20 september, meldden Rutte en De Jonge. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag opnieuw iets toegenomen. In totaal liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.