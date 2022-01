Overleden veehouder nog één keer door geliefde stal om afscheid te nemen: ‘Alsof de koeien het hoofd bogen’

Emma niet meer de populair­ste meisjes­naam in Brabant

Niet Emma maar Julia was afgelopen jaar de populairste meisjesnaam in Brabant. Twee jaar lang voerde Emma de lijst aan van de Sociale Verzekeringsbank, maar de naam is nu gezakt naar plek 10. Voor jongens in Brabant is Finn het meest geliefd, landelijk is dat Noah.

