Overleden spookrijder en bijrijder (33 en 17 jaar) waren mogelijk betrokken bij schietpartij

Onder de overledenen is de bestuurder van de spookrijdende auto, een 33-jarige man uit Tilburg en zijn bijrijder, een 17-jarige jongen uit Harreveld. De derde passagier van de auto, een 19-jarige man uit Drunen, raakte gewond en is aangemerkt als mogelijke verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij. In de auto werd een vuurwapen gevonden.

De spookrijders reden in een donkere Seat, meldt de politie. De drie waren op de vlucht voor de politie. Mogelijk zijn zij betrokken geweest bij een schietpartij eerder op de avond aan de Burgerhoutstraat in Roosendaal. Daarbij raakte een 19-jarige man uit Roosendaal gewond.

Achtervolging

Rond 23.00 uur kreeg de politie melding van een auto die was weggereden na een schietpartij. Niet veel later werden agenten op de A58 tussen Roosendaal en Breda door dit voertuig, met hoge snelheid en gedoofde lichten, gepasseerd. Zij zetten de achtervolging in, maar konden de verdachten niet bijhouden.

Bij het knooppunt van de A58 en A16 bij Breda zagen andere agenten de verdachte auto de A16 oprijden, maar de verkeerde kant op. Vanwege veiligheidsoverwegingen staakten de agenten de achtervolging, laat een politiewoordvoerder weten.

Andere auto

Kort daarna botsten op de A16 de verdachten met een tegenligger. De bestuurder van die auto, een 54-jarige man uit Rotterdam, overleefde de botsing niet. Bij hem in de auto zaten een 51-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter uit Antwerpen. Beiden raakten gewond. Ook de hond die in de auto zat, overleed aan zijn verwondingen.

De gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. ‘Als zij daartoe in staat zijn dan worden verklaringen van hen opgenomen', schreef de politie vannacht. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De snelweg was vannacht uren dicht voor onderzoek. Voor de ochtendspits was de weg weer open.

Xander moest uitwijken

Dat de spookrijder niet zomaar de weg kwijt was maar vluchtte voor de politie, was voor de 34-jarige Xander direct duidelijk. Xander reed over een viaduct ter hoogte van de rondweg van Breda, toen hij de spookrijder - ook daar al op de verkeerde weghelft - recht op zich af zag komen. ,,Ik wist meteen: dit is geen zielig opaatje die de weg kwijt is, deze meneer is op de vlucht”, zegt Xander.

De spookrijder scheurde in volle vaart langs zijn auto. Op dat moment werd net de politie-achtervolging ingezet, zegt Xander. Eén politieauto stond al klaar en van nog twee kanten kwamen politieauto’s aanrijden. ,,Ik moest een draai aan het stuur geven om een aanrijding te voorkomen. Het was echt kantje boord, het scheelde een paar meter”, zegt hij.

Alles bij elkaar duurde het zo’n vijf seconden, zegt Xander. ,,Het ging razendsnel. Die bestuurder haalde gevaarlijke capriolen uit om weer op de juiste weghelft te komen. Het was levensgevaarlijk.”

De achterkant van de Seat was volgens Xander verduisterd. ,,Ik kon dus niet zien of er meerdere mensen in de auto zaten. Dat blijkt nu dus wel het geval te zijn.” Inmiddels heeft Xander zijn verklaring afgelegd aan de politie. ,,Nu blijkt dat ik hem tien minuten vóór de dodelijke aanrijding heb gezien. Het is heel heftig. Vreselijk voor de slachtoffers.”

Gedoofde lichten

Volgens Xander reed de spookrijder met gedoofde lichten. Dat bevestigt ook de moeder van een jongen die als bestuurder eveneens getuige was van de spookrijder. ,,Een tegenligger zonder verlichting kwam met meer dan 130 kilometer per uur op hem af op de linkerbaan”, laat ze weten. Zelf is haar zoon te geschrokken om zijn verhaal te doen.

Het gedrag van de spookrijder heeft een diepe indruk gemaakt op verschillende bestuurders. ‘Mijn dochter en vriendin zagen het gebeuren. Zij namen de afslag en reden naast de getroffen auto. Vreselijk. Zij zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt’, schrijft een moeder op Twitter. Zij laat weten dat haar dochter te getraumatiseerd is om over het voorval te vertellen.

