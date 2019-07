Overleden persoon in berm Nijmegen, politie gaat uit van misdrijf

Update Noodweer met hagelste­nen als poffertjes in westen en zuiden, noorden maakt ook kans op noodweer

19:32 Zware onweersbuien met centimeters grote hagelstenen zijn vanmiddag over het westen en zuiden van Nederland heengetrokken. Het KNMI had tot 17:00 code oranje afgekondigd. Komende uren is het midden en noorden van Nederland aan de beurt en geldt code geel.