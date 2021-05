Overleden olifantje Thabo en doodgeschoten Mike: álle dode dierentuindieren komen hier

Let op: in dit verhaal staan meerdere beelden die als schokkend kunnen worden ervaren.



Wat haar het meest is bijgebleven, in al die jaren dat ze werkzaam is op de faculteit? Ruby Wagensveld, snijzaalmedewerker en teamleider patiëntenadministratie, neemt plaats op een bankje in de koffiekamer van haar afdeling en roert in haar koffie. ,,De eerste overleden olifant die ik op mijn snijtafel kreeg, was erg indrukwekkend. Dat zijn verzorger meekwam naar de sectie is me altijd bijgebleven. Je moet beseffen: die man had ‘zijn’ olifant ruim dertig jaar verzorgd, dat is niet minder pijnlijk dan iemand die een hond verliest”, zegt ze.