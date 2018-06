Overleden Kevin blijft voor zijn voetbalvrienden de nummer 1

De 29-jarige Kevin Brouwers, die vorige week dood werd gevonden bij een boerderij in Milheeze (Noord-Brabant), werd gisteren door zijn voetbalvrienden geëerd. Het werd een emotionele dag in het dorp. ,,Je kon altijd op Kevin rekenen."

Volledig scherm De omgeving van de boerderij aan de Peeldijk in Milheeze werd direct na de vondst van het lichaam afgezet. © Bert Jansen Het is zondagochtend en het gras bij Milheezer Boys ligt er fantastisch bij. Er lopen elf jongens het veld op, die vorige week hun vriend zijn verloren. Ze hebben zijn keepershandschoenen, zijn shirt en een flesje bier meegenomen. Er wordt vandaag gewoon gevoetbald. Voor Kevin, hun maatje, die na een uit de hand gelopen feestje dood werd gevonden in een zwembad. Precies een week later verricht zijn moeder Petra de aftrap. Dan is er de minuut stilte. Het zijn hartverscheurende momenten.



De vrienden van Kevin laten voorafgaand aan wedstrijd weten dat ze best willen meewerken aan een artikel. Ook de familie stemt in. Ze vinden dat Kevin een monument verdient. ,,De verhalen die er tot nu toe zijn verschenen over de dood van mijn zoon, doen hem geen recht", vertelt moeder Petra na afloop. ,,Ik ben kei trots op deze jongens, zijn vrienden. Ze zijn een geweldige steun geweest voor de familie. Ik heb er geen woorden voor hoe ze mijn zoon vandaag herdenken."

Een stapje extra

Sinds vorige week zondag is de vriendengroep elke dag bij elkaar gekomen. Ze praten, lachen, huilen en drinken samen bier. Op dinsdag wordt er besloten dat Milheezer Boys 3 gewoon gaat aantreden. ,,Kevin woonde pas sinds 1999 in Milheeze. Hij werd al snel lid van de club en vanaf die dag zijn we vrienden", zegt Giel van den Broek (29). ,,Ik heb me vandaag trots gevoeld in het veld. We zijn nog hechter geworden, dan we al waren. Vandaag heeft iedereen een stapje extra gedaan voor Kevin."

Hoewel Kevin oorspronkelijk dus niet uit 'Millus' komt, wordt hij al snel opgenomen in de gemeenschap. Ploeggenoten beschrijven hem als een jongen die voor iedereen klaarstond. Was er ergens een feestje geweest, dan was het Kevin die 's ochtends de partytent alweer stond af te breken. Hulp nodig in de tuin? Kevin arriveerde als eerste. Hij maakte makkelijk contact. In Milheeze had hij vrienden van 16 jaar oud, maar hij ging ook om met mensen van boven de veertig. ,,En hij was altijd beschermend over iedereen. Voor niemand was hij bang", vertelt Twan Bukkems. ,,Dat gaf ons juist weer een heel veilig gevoel."

Geen schrik

Ja, ze gaan hem missen, vertellen zijn kameraden. Allereerst als vriend, maar ook als keeper. Het shirt met nummer 1 wordt nooit meer gedragen, als eerbetoon aan Kevin. ,,Hij was geweldig in de goal. Tijdens een kampioenswedstrijd bleef hij gewoon staan, terwijl hij een gebroken vinger had. Hij 'viet' alles", zegt z'n vriend Giel.

Na een hele faire wedstrijd staat er na negentig minuten 5-3 op het bord. Milheezer Boys loopt in de slotfase weg van Bruheze 3. En telkens als er gescoord is, dan wordt er even naar boven gekeken. ,,Het is bijzonder dat ze winnen. Ik wilde hier hoe dan ook zijn vandaag", zegt moeder Petra. ,,Want Kevin, die had dit helemaal geweldig gevonden."