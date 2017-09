Overleden jongetje loopt hand in hand met zijn moeder

Brrrr.... september is natter en kouder dan normaal

14:10 Staat bij jou thuis de kachel al aan op een behaaglijke temperatuur? Niet vreemd, want het is deze week koeler dan normaal. Tel daarbij ook de hoosbuien van de afgelopen dagen op en het is duidelijk: een mooie nazomer zit er echt niet meer in. ,,Als we de 20 graden aantikken, mag de vlag uit", aldus Weerplaza-meteoroloog Marco Verhoef.