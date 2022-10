Overleden bewoner pas na zes weken gevonden in Amsterdamse woning

De familie die onder de man woont kreeg last van maden in de badkamer. Aankloppen hielp niet. Uiteindelijk schakelden ze de politie in, die de overleden man vond. Ook een buurman schuin onder het appartement zag maden in zijn woning, bevestigt woningcorporatie Rochdale. ,,Het is verschrikkelijk, maar zulke dingen gebeuren heel soms in de grote stad. Mensen betalen de huur met automatische incasso, en er waren verder geen signalen”, zegt een woordvoerder. ,,Hij lag er vermoedelijk een week of zes.”



Voor de onderburen en de buurman schuin onder heeft de woningcorporatie een hotel geregeld, zodat hun appartementen, en dat van de overleden bewoner, goed schoongemaakt kunnen worden door een gespecialiseerd bedrijf.



De buurman vertelt tegen de lokale zender AT5 dat de bewoner tussen de 50 en 60 jaar oud was. ,,Ik had niet zo goed contact, het was wel, ‘hoi hoe gaat het?’, maar dat was het ook. Het was niet dat ik hem twee dagen niet zag en even naar hem liep. Het was een hele fijne man, een hele gulle man ook. Er waren nooit problemen. Hij was altijd lief. Dat je dan zo ten einde komt, dat gun je niemand.”