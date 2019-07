Overlast door weersomslag: Zware onweersfronten trekken van zuiden naar noordwesten

Na een aantal bloedhete dagen, is het weer in het zuiden van Nederland langzaam maar zeker aan het omslaan. In het zuiden van de provincie Limburg was aan het einde van de middag sprake van zware onweersbuien die voor de nodige overlast zoals blikseminslagen en wateroverlast zorgden. Volgens meteorologen trekt het front in de loop van de avond in noordwestelijke richting.

Bij de brandweer in Limburg kwamen verschillende meldingen van wateroverlast en blikseminslagen binnen, zo meldt De Limburger. Onder meer in Maastricht was sprake van hagel en onweer. Op de A2 bij de Koning Willem-Alexandertunnel regende het korte tijd zo hard dat verkeer moest stoppen op de vluchtstrook, meldt Rijkswaterstaat. De verkeersdienst twitterde een aantal foto's van wegen waar sprake was van overlast.

Uit actuele weerkaarten blijkt dat sprake is van twee onweersfronten. Een trekt van Maastricht, richting Eindhoven en Den Bosch. De andere ontwikkelde zich in België onder Tilburg en gaat in noordwestelijke richting de kant op van Zeeland en Zuid-Holland. Lokaal is er volgens het KNMI sprake van windstoten, hagel en wateroverlast. Het KNMI heeft naast code oranje wegens de hitte voor beide provincies code geel afgegeven vanwege de onweersbuien. Rijkswaterstaat waarschuwde al eerder dat na een week droogte en extreme temperaturen door de regen wegen glad kunnen worden.

De weersomslag was al voorspeld. In de noordelijke provincies houdt de hitte dit weekend nog even aan, terwijl in het zuiden ‘project afkoeling’ begint. ,,In het zuidwesten en later ook westen kan het door wind van zee een stuk sneller afkoelen. Rond zonsondergang is het in het binnenland nog zo’n 30 graden terwijl in Zeeland en Zuid-Holland de thermometer al gezakt is naar 20 tot 21 graden”, meldt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Die tweedeling - warm en koel - in het land komt door een duidelijke windsprong boven het land. Klaassen: ,,In het westen en zuiden van het land wordt de wind west tot noordwest en koele en vochtige lucht stroomt vanaf zee het land binnen. In het noorden en oosten blijft de wind juist pal oost en zien we nog de droge en warme lucht. Dit leidt tot grote verschillen in temperatuur.”