Overijsselse zussen naarstig op zoek naar telefoon met laatste foto’s van oma

De zussen willen dan ook niets liever dan de Samsung Note in het knalroze hoesje terugvinden. Met man en macht hebben ze de omgeving van de sloot waarin Lindsay belandde afgezocht. ,,We hebben er tot de heupen in gestaan. Met harken en metaaldetectoren zijn we aan de slag geweest. Tot in de wijde omtrek hebben we gezocht. Mijn zus is over de kop geslagen en alle ruiten, behalve de voorruit, zijn er uitgeslagen. Dus die telefoon kan heel ver van het ongeval beland zijn. We hebben de auto binnenstebuiten gekeerd, maar niks. En op zich moet zo'n hoesje opvallen.”

Vreemd

Eigenlijk zijn ze ervan overtuigd dat de telefoon meegenomen is door iemand ter plaatse. ,,Het ongeluk gebeurde tussen twee uur en half drie. Even na vier uur is WhatsApp nog online geweest. En na vijf uur is geprobeerd in te loggen op Google. Dat is op zijn minst vreemd”, vindt Wessels.



Lindsay was onderweg naar oma, toen ze van de weg afraakte. De familie was vanaf zaterdag aan het waken bij oma, omdat het slechter ging. ,,Dus er staan heel belangrijke foto’s op de telefoon. Die willen we graag hebben. Het gaat ons niet eens om de telefoon. Als we die sim-kaart, die foto’s maar terugkrijgen. Ik hoop dat mensen beseffen hoe belangrijk dat voor ons is”, vertelt Hailey.