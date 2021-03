Overheid gaat CoronaCheck-app testen, dit is hoe hij gaat werken

De 3000 muziekfans die een kaartje hebben weten te bemachtigen voor een van de twee testfestivals van Fieldlab dit weekend op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen, kunnen niet zomaar naar Chef’Special, De Staat of Maan luisteren. Ze moeten zich voorafgaand aan het evenement laten testen én bij de poort kunnen aantonen dat het resultaat van die test negatief was.

Heropenen

Voor het eerst kan dat dit weekend ook met de door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ontwikkelde CoronaCheck-app. ,,Het testen en de app kunnen bijdragen aan het heropenen van de maatschappij", stelde projectmanager van het ministerie vanochtend tijdens een briefing aan journalisten. ,,We hopen eind deze maand het wetsvoorstel dat breder gebruik mogelijk moet maken voor stemming aan te bieden in de Tweede Kamer.”

De ontwikkelaars legden ook de werking van de app uit. Wie straks de CoronaCheck-app downloadt, kan via de app zijn testresultaat op vragen bij de instelling waar hij of zij zich heeft laten testen. Na het opvragen krijg je een certificatiecode doorgestuurd op het mobiele telefoonnummer die je bij het testen hebt doorgegeven.

Na ontvangst van die code maakt de app een QR-code aan. Die QR-code kun je aan de deur bij een festival, sportwedstrijd of een restaurant laten zien. De beveiliger of gastheer aan de andere kant kan via een eigen app de QR-code scannen. Dat levert een groen of een rood scherm op. Bij een groen scherm weet de beveiliger dat hij iemand toelaat die recent (het wetsvoorstel gaat uit van de afgelopen 48 uur) negatief getest is. Bij een rood scherm is er daar geen zekerheid over.

Initialen en geboortedatum, geen foto

Op het scherm met de QR-code verschijnen ook de initialen en een deel van de geboortedatum (dag en maand) van de gebruiker. ,,De beveiliger kan die initialen en data dan checken met het identiteitsbewijs dat de bezoeker moet laten zien", zegt Ivo Jansch, ontwikkelaar van de app namens het ministerie. Op die manier moet worden voorkomen dat mensen frauderen met de app, door bijvoorbeeld de telefoon aan elkaar door te geven. Vanwege privacy is er niet voor gekozen te werken met een pasfoto.

Volgens Jansch is de QR-code ‘niet traceerbaar'. ,,Je krijgt iedere keer een andere QR-code. Er is dus geen spoor te volgen van waar je allemaal bent geweest.” Namen en locaties worden volgens het ministerie niet bewaard. De app haalt de informatie over het testresultaat direct op bij de instelling waar getest is. ,,Er komt voor deze app dus geen centrale database met gegevens.”

© Ministerie VWS

Papieren bewijs

Het blijft overigens ook mogelijk om met een papieren testbewijs toegang te kriijgen. ,,Voor mensen die geen smartphone hebben.” Voor wie wel een smartphone heeft: voor het ophalen van het testresultaat moet je online zijn, maar het tonen van de QR-code kan ook offline. ,,Dat is zeker in Biddinghuizen makkelijk, want daar is het bereik niet overal even goed", aldus Tim Boersma van Fieldlab.

De komende periode gaat het ministerie bepalen welke locaties worden ingericht voor mensen die zich willen laten testen voor een evenement. ,,De GGD-teststraten zijn voornamelijk bedoeld voor mensen met klachten die zich willen laten testen", aldus de projectmanager. Zelftesten zullen niet worden geaccepteerd. Ook gaat het ministerie in gesprek met verschillende bedrijfstakken om te bespreken hoe haalbaar het testbeleid is: niet iedereen zal zich iedere keer willen laten testen om in een restaurant te kunnen eten.

Vaccin

Waarschijnlijk wordt het ook mogelijk via de app aan te kunnen tonen dat je gevaccineerd bent tegen corona. De controleur aan de ingang krijgt dan ook een QR-code te zien en ziet daarmee geen verschil tussen iemand die gevaccineerd is of iemand die een negatieve test heeft afgelegd.

© Ministerie VWS