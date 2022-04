Overbuurman ontkent verspreiding video instortend huis: ‘We krijgen bakken met kritiek’

De man die tegenover het ingestorte huis in Oldenzaal woont, ontkent beelden van de explosie via internet te hebben verspreid. „Wij worden er op sociale media op aangesproken, krijgen bakken kritiek vanwege de verspreiding, maar wij hebben de beelden zelf niet gedeeld. Het is voor onze overburen allemaal al beroerd genoeg”, laat Sander Ruiter weten. Wie wel verantwoordelijk is voor de verspreiding, is nog niet duidelijk.

De video van de door een gasexplosie instortende woning aan de Hoefsmid in Oldenzaal ging op sociale media ‘viral’. Voor middernacht bekeken in totaal 135.000 lezers van alle (regionale) kranten van DPG Media het filmpje.



De bewuste video ging eerst rond in een aantal WhatsAppgroepen en werd maandagavond rond 20.45 uur geüpload op Dumpert, een populaire website waarop mensen zelf video’s kunnen plaatsen. Daar zijn de beelden ruim 170.000 keer bekeken. Ook in Duitsland en België en zelfs in India wordt de video nu goed bekeken en gedeeld.

Camera in deurbel

De meest ‘gelikte’ reactie op Dumpert is veelzeggend: ‘Best kut als de buren dit online ploffen.’ De beelden zijn inderdaad afkomstig van een met camera uitgeruste deurbel die is gemonteerd bij de voordeur van de tegenoverliggende woning. Bewoner Sander Ruiter van het huis met cameradeurbel is boos over de verspreiding van de beelden.

Hij zegt dat hij de beelden ‘in goed vertrouwen’ heeft meegegeven aan politie en brandweer. „Ik heb deze deurbel aangemeld op de website waar je buitencamera’s kunt registreren om opsporingsdiensten te helpen bij opsporing van criminaliteit. Er was dus bekend dat er via die deurbel beelden konden zijn gemaakt en daarom werd ons gevraagd de beelden beschikbaar te stellen. Dat hebben we gedaan en dan verschijnen ze een paar uurtjes later op internet. Ik vind dat dat niet kan.”

Dat de video vervolgens ook op websites van reguliere media verscheen, zegt Ruiter wel te begrijpen. „Op een gegeven moment is er geen houden meer aan, zo gaat dat met internet.”