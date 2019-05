Overal in Gelderland nog donkere sporen WO II aanwezig: 200 locaties in kaart

Er was lang over gezwegen, dat het Nijmeegse klooster Berchmanianum door de nazi’s was verbouwd tot Lebensborn-kliniek. Toen de jezuïeten na de oorlog terugkwamen, hadden ze van alles verwacht, maar geen babybadjes en verloskamers. Het had een kliniek moeten worden waar ‘arische’ vrouwen ‘raszuivere’ baby’s van SS’ers ter wereld konden brengen. De bedden stonden klaar in 1944, maar de kliniek ‘Heim Gelderland’ is nooit door de Duitsers in gebruik genomen. In de laatste maanden van de oorlog hebben de geallieerden haar nog wel gebruikt als noodhospitaal.