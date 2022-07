Over ‘onacceptabel’ gesproken… Het is de hoogste tijd dat Rutte zich luid en duidelijk een crisisleider toont

Sleutelspe­ler internatio­naal kinderporn­o­net­werk gearres­teerd in Zaandam

Een 46-jarige man uit Zaandam die ervan wordt verdacht een belangrijke rol te hebben vervuld in een internationaal kinderpornonetwerk is onlangs gearresteerd. De politie spreekt over een sleutelspeler van een georganiseerde groep die verschillende kinderpornowebsites beheerde.

26 juli