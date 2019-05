OV-staking: kort geding geschorst, spoedoverleg over bereikbaarheid Schiphol

Grote brand bij afvalver­wer­ker in Hengelo, rook naar binnenstad

3:08 Op het terrein van afvalverwerker Twence in Hengelo vecht de brandweer met man en macht tegen een brand in een composteringshal van het bedrijf. Het gaat om een brand in een pand van 10.000 vierkante meter dat volledig in vlammen staat, zo meldt de brandweer. Er komt veel rook vrij bij de brand en die trekt in de richting van de binnenstad van Hengelo. Inwoners van Hengelo krijgen nadrukkelijk het advies om ramen en deuren te sluiten.