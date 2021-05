Oudste inwoner van Nederland op 110-jarige leeftijd overleden

Kneelie, zoals ze door haar man werd genoemd, vierde op 6 oktober nog met haar kinderen haar verjaardag . Ze was dementerend, doof en slechtziend. Haar man was al in 1963 gestorven. Ze werd op 2 september de oudste inwoner van Nederland door het overlijden van de 114-jarige Anne Brasz-Later in Utrecht. Wie nu de oudste inwoner is van Nederland, is onduidelijk.

Boonstra trouwde als Betuwse met een Fries

Cornelia Boonstra werd op 6 oktober 1910 geboren in het Betuwse Herwijnen, waar haar vader bakker was en haar moeder een bakkers- annex kruidenierswinkel had. Cornelia heeft zelf ook geruime tijd in de winkel gewerkt.



Ze leerde haar Friese man kennen toen die met zijn koor optrad in Herwijnen. Het stel trouwde in 1939 en begon de Casimir Apotheek op de Ernst Casimirlaan in Arnhem. Hij was de apotheker, zij huisvrouw. Ze kregen zes kinderen. Mevrouw Boonstra heeft tot haar honderdste zelfstandig gewoond.



Mevrouw Boonstra verklaarde haar hoge leeftijd altijd door het feit dat ze hard gewerkt had. Ook leefde ze puur natuur: ze droeg geen make-up en gebruikte geen medicijnen.