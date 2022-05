Ouderwetse hemelvaartsdrukte: files rond outlets en trekpleisters

De ANWB meldt vandaag, op Hemelvaartsdag, een drukte van belang rond onder meer trekpleisters Walibi Holland in Biddinghuizen en de start van de Sleepbootdagen in Zwartsluis. Ook op de wegen rond de zogeheten fashion-outlets is het druk.

Vanmorgen liep het verkeer naar Walibi tijdelijk vast, daarna begonnen de files richting Lelystad op te lopen. Iets na het middaguur stond er volgens de ANWB 8 kilometer file, alleen al op de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. De vertraging bedroeg op dat moment meer dan een uur. Ook rond Lelystad zelf was het rond 15.00 uur nog altijd druk.

Bij Designer Outlet Roermond, waar tientallen winkels bij elkaar zitten en topmerken met korting verkocht worden, is het al de hele dag aansluiten om binnen te komen. Volgens de ANWB staat er vooral file vanaf de Duitse grens, met eerder op de dag uitschieters in de wachttijden van tachtig tot honderd minuten. In de middag moesten automobilisten nog altijd een uur wachten.

Ook op de dijk Enkhuizen-Lelystad, een van de de routes naar de in Lelystad gevestigde outlet Bataviastad, was het aanschuiven in de rij. Op het drukste moment bedroeg de wachttijd een uur. In de loop van de middag was dat geslonken naar tien minuten.

De ANWB verwacht ook weer drukte als de winkels dichtgaan, hoewel het verkeer dan meer zal worden gespreid omdat de outlets langer open zijn vanwege het lange weekend.

Sleepbootdagen

Verder is het momenteel druk bij de start van de Nationale Sleepbootdagen in het centrum van Zwartsluis. Daar liggen zo’n tweehonderd sleepboten en opduwers afgemeerd. Het evenement vindt eens in de twee jaar plaats, maar werd in 2020 afgelast vanwege de coronamaatregelen.

Nu was het doorgaan lang onzeker in verband met stikstofregels. ,,Ik heb er slapeloze nachten van gehad’’, zegt voorzitter Roel Schurink. ,,Met wat aanpassingen, zoals minder aggregaten, hebben we toch een vergunning gekregen.”

De Sleepbootdagen in Zwartsluis trekken veel publiek. ook op andere plekken in de regio is er sprake van hemelvaartsdrukte.

Drukste avondspits

Met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer verdeeld over 190 files was het gisteravond de drukste avondspits van het jaar. Daarmee was het aantal files rondom Hemelvaart vergelijkbaar met voor corona. In 2019 stond er in het hemelvaartweekend 1028 kilometer file. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.

