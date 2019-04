Ouders verongelukte kleuter Maurycy (4) schikken met Staat

Kleuter Maurycy viel van het speeltoestel in een binnenspeeltuin in Grootenbroek. De NVWA was al in 2013 gewaarschuwd dat speelhal Happy Days niet veilig was, maar ondernam onvoldoende actie. Bij de schikking zijn nog twee andere partijen betrokken, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Hij laat in het midden wie dat zijn en hoe groot het bedrag is waarop de nabestaanden kunnen rekenen.