Ouders vermoorde Ximena willen na 6,5 jaar alsnog schadevergoeding

Eerder vrijgeven weg Pinkpopdra­ma onderzocht

7:45 In het onderzoek naar de fatale aanrijding na Pinkpop in Landgraaf, maandagmorgen, bekijkt het Openbaar Ministerie ook of de veiligheidsvoorschriften naar behoren zijn nageleefd. Vooral het vrijgeven van de Mensheggerweg waar het ongeluk plaatsvond, is volgens De Limburger onderwerp van onderzoek.