Ouders van topmodel Lotte van der Zee: ‘We putten kracht uit alle steun’

Coma

Lotte van der Zee werd vorige week tijdens haar vakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Ze is in eerste instantie door haar ouders gereanimeerd. Sindsdien wordt ze door artsen in een kunstmatige coma gehouden. ,,Lotte’s situatie is helaas nog onveranderd. Wel is ze inmiddels overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij nog steeds in kritieke toestand onder intense supervisie van artsen in slaap wordt gehouden", schrijven haar ouders.