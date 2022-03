Ouders van ‘ochtendaanbeller’ zoeken hulp: ‘Hij heeft een té complex rugzakje’

,,Welkom in het huis van de duivel.” Edwin (*), de man die afgelopen periode tientallen Nijmegenaren heeft wakker gebeld, reageert wat schuchter als hij de twee verslaggevers ontmoet die met zijn ouders spreken over de grote problemen waar ze met hun zoon mee kampen. Hij weet van hun komst en wil zich eigenlijk verontschuldigen dat hij zoveel mensen uit hun slaap heeft gehaald. ,,Daar wil ik echt mee kappen want het is een sneu bestaan en het is zwak dat je dit als volwassen man moet doen”, zegt hij.