Ouders van ernstig zieke Chloé (9) hebben geen geld voor uitvaart

Nog altijd is Chloé opgewekt. Ze scheurt graag met haar driewieler door de gang van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. „Ze is nog steeds vrolijk”, zegt stiefvader Sebastian Ossieur (34). Hij en zijn vrouw Cindy (44) genieten daarvan, zo veel ze kunnen. Want ze weten dat dat niet lang meer is.



Bij de 9-jarige Chloé werd in augustus een agressieve hersentumor ontdekt. De artsen deden wat ze konden. Het meisje werd bestraald, kreeg chemokuren, maar niets hielp. „Op de maandag voor kerst bleek dat de tumor alleen maar gegroeid was. We kregen het bericht dat ze nog maar dagen, misschien weken te leven had”, zegt haar stiefvader. Vreselijk nieuws pal voor Kerstmis.



Chloé is uitbehandeld, krijgt nog wel medicatie. Het meisje van 9 weet dat ze niet lang meer te leven heeft. Mama vertelde het haar. Chloé vroeg wat er dan met haar gebeurde. Wat betekent dat dan, dood zijn? Waar ben je dan? „Mijn vrouw dacht na en zei dat ze naar een droomwereld gaat, een wereld waar ze niet meer ziek is. Waar ze haar lange blonde haren terugheeft en waar ze weer kan turnen en paardrijden”, zegt Sebastian Ossieur. „Dat gaf Chloé waarschijnlijk kracht.”